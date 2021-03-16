Главного саентолога Петербурга вновь заключили под стражу

Санкт-Петербург, 16 марта. Суд изменил меру пресечения в отношении фигуранта уголовного дела «Саентологической церкви Петербурга» Ивана Мацицкого.

Заключенный пробудет под стражей до 14 июня. Суд постановил, что Мацицкий может воспрепятствовать производству по делу, в связи с чем была избрана соответствующая мера пресечения. Фигурант уже нарушал установленные судом запреты и пользовался средствами связи без необходимости. Весь процесс по мере пресечения длился около 9 часов — с утра и до позднего вечера. Само заседание по рассмотрению дела отложили до 19 марта текущего года.

В США комиссия Госдепа по международной религиозной свободе (USCIRF) обновила список узников совести, которые якобы подверглись преследованию за осуществление своего права на свободу вероисповедания. В соответствующий перечень попал и Мацицкий.

Напомним, Мацицкий и еще четверо фигурантов устроили незаконную коммерческую деятельность. Они также обвинялись в создании экстремистского сообщества и разжигании ненависти и вражды. Фигуранты не признают вину, заявляя, что их якобы преследуют по признаку вероисповедания.