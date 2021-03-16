Петербуржец оказался под следствием из-за взятки сотруднику ДПС

Санкт-Петербург, 16 марта. Водитель иномарки был задержан за попытку дать взятку автоинспектору. В результате он оказался фигурантом уголовного дела по 291-й статье УК РФ.

Автомобиль «Хендай-Солярис» остановили в Центральном районе Петербурга вечером 9 марта. Как стало известно ФАН, водитель проехал на красный сигнал светофора. Из-за нарушения ПДД автоинспектор намеревался составить административный протокол, а мужчина, не желая брать ответственность за свои действия, пытался дать полицейскому две тысячи рублей взятки.

По данным полиции, данные действия были пресечены полицейскими. По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 1 УК России («Дача взятки»), возбуждено уголовное дело.

«Уважаемые граждане, помните, что дача или получение взятки – это преступление, за которое предусмотрено наказание», — подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со средствами массовой информации УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время проводится расследование. Нарушителя привлекут к уголовной ответственности.