Смольный разрешил детским лагерям организовать весенние и летние смены

Санкт-Петербург, 16 марта. Детские лагеря Петербурга смогут организовать весенние и летние смены в 2021 году при строгом соблюдении всех коронавирусных правил. Об этом заявили в Смольном.

Финансирование лагерей будет увеличено за счет городского бюджета. Дополнительные средства выделят, чтобы максимально обезопасить отдых детей во время пандемии коронавируса.

На бесплатное пребывание в лагере могут рассчитывать льготники. В соответствующий список попали дети медработников, работающих с больными COVID-19. Родителям детей из спортивных и творческих коллективов будет предоставлена скидка в 60%.

«В летний период 2021 предусмотрены 14-дневные смены в лагерях дневного пребывания на базе городских школ», – отметили в пресс-службе Смольного.

О возобновлении работы детских лагерей ранее заявили в Саратовской области. К бронированию мест они смогут приступить с 17 марта.