Форточников задержали в Петербурге при попытке украсть самогон и гантели

Санкт-Петербург, 15 марта. Двух воров-форточников задержали при попытке вынести из квартиры пожилого петербуржца гантели и баллон с самогоном, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Минувшей ночью злоумышленники разбили окно и пробрались в квартиру, где проживает дедушка их товарища, осужденного за наркотики. Они знали, что пожилой мужчина производит самогон. Сначала они вынесли на улицу напиток, после чего вернулись за тремя спортивными гантелями. Спустя некоторое время их задержали сотрудники Росгвардии. Молодые люди сразу же сознались в содеянном и заявили, что раскаиваются.

Ранее один из них был судим за наркотики, кражу и неправомерное завладение транспортным средством. Сейчас горе-грабители находятся в отделении полиции.

В Красносельском районе вор влез в окно квартиры и похитил драгоценности на 35 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.