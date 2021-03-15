Петербургский кондуктор помог потерявшемуся мальчику вернуться в родное Сертолово

Санкт-Петербург, 15 марта. Кондуктор маршрутного такси посадил потерявшегося напуганного ребенка в автобус и довез до дома в Ленобласти.

Семилетнего школьника привел к автобусной остановке некий мужчина. После этого ребенка заметил кондуктор одной из маршруток. Он начал беседовать с мальчиком и узнал, что тот сбежал из дома в Сертолове и никак не может вернуться.

Неравнодушный кондуктор посадил его в маршрутку, чтобы отвезти в родной город. Вместе с этим он сообщил о сбежавшем из дома ребенке в правоохранительные органы.

Когда школьник приехал в Сертолово, то его уже ждали полицейские. Они отвели мальчика с остановки домой, но оказалось, что там никого нет. В связи с этим ребенка пришлось передать медикам. На данный момент стражи порядка ищут пропавшую мать школьника.

В Курске неравнодушный подросток спас пожилого мужчину, которому стало плохо на улице, сообщал ФАН. Благодаря помощи молодого человека пенсионера своевременно госпитализировали.