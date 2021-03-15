Петербуржцев предупредили о дожде и мокром снеге во вторник

Санкт-Петербург, 15 марта. Жителей Санкт-Петербурга 16 марта ожидает выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, в связи с чем на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом предупредили синоптики.

Погодные условия в Северной столице во вторник изменятся не особо сильно. По прогнозам специалистов, в ночь с 15 на 16 марта уличные термометры покажут около нуля градусов. В дневное время температура воздуха прогреется до +2...+4 градусов.

Наряду с этим в городе ожидаются дождь и мокрый снег. В связи с такими погодными условиями на дорогах может быть гололедица, поэтому петербуржцам рекомендуется соблюдать осторожность во время движения на улице.

Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, составив 746 мм рт. ст.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тем временем спрогнозировал весеннюю погоду в центре европейской части России примерно к концу апреля. В этот период температурный фон окажется в пределах +15...+18 градусов.