Мужчина с пистолетом ограбил банк в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 15 марта. Вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина украл деньги из отделения банка, которое расположено на улице Ефимова. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел в отделении «Геобанка». Злоумышленник забрал сумку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск грабителя.

«Около 16:00 по московскому времени в «Геобанк» зашел мужчина с пистолетом. Оттуда он забрал сумку с деньгами и скрылся», — сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

По предварительной информации, мужчине удалось «раздобыть» около 5 тысяч рублей. Личность нападавшего остается неизвестной.

Ранее неизвестные ограбили водителя такси, который приехал на вызов. Злоумышленники забрали два смартфона и 500 рублей наличными. Общая сумма ущерба примерно оценивается в 30 тысяч рублей. Источник ФАН в правоохранительных органах отметил, что ограбление произошло на Московском шоссе.