Новый медицинский научно-производственный комплекс появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 марта. Медицинский научно-производственный комплекс появится в Санкт-Петербурге. Его откроет концерн ВКО «Алмаз — Антей» и представит новые разработки в сфере здравоохранения.

Торжественное открытие состоится 18 марта. На мероприятии будут представлены результаты разработки высокотехнологичного медицинского оборудования и IT-решений для больниц и внедрения цифровых технологий в сфере здравоохранения. Его создали в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новый центр компетенций в сфере медицинских разработок — площадка ВКО «Медпром» — откроется в Санкт-Петербурге, заявил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров. На презентации представят два флагмана новой линии медоборудования. Они будут использоваться для рентгенографии, рентгеноскопии, линейной томографии, флюорографии. Также покажут новый рентгеновский аппарат и маммографический комплекс.

До этого сообщалось, что в Петербурге откроют больницу для бездомных людей. Она будет работать на бесплатной основе.