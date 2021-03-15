Получателями госвыплат в 2021 году стали 3,5 тысячи петербургских медиков

Санкт-Петербург, 15 марта. Работникам медицинской отрасли Санкт-Петербурга в марте текущего года возобновили выплаты материальной поддержки.

Сейчас в Петербурге фиксируется стабилизация эпидемической ситуации с коронавирусом: еженедельный прирост заболеваемости сократился на 18%, а количество госпитализаций уменьшилось на 14%. При этом медики продолжают работать с заболевшими COVID-19, сообщил в беседе с «Петербургским дневником» вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Более 11 тысяч медработников в прошлом году стали получателями господдержки на сумму более 3,35 млрд рублей. Также выплаты получили члены семей 37 погибших медицинских работников на сумму 37 млн рублей.

Размер помощи медработникам остался прежним: пострадавшие граждане получают 300 тысяч рублей, получившие инвалидность — 500 тысяч рублей. При этом семьям погибших выплачивается миллион рублей.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что правительство прорабатывает вопрос дополнительных страховых выплат россиянам, которые борются с коронавирусом не будучи медицинскими работниками. На них потребуется выделить около 10 млрд рублей.