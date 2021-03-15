Петербургские суды начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения

Санкт-Петербург, 15 марта. Районные суды Северной столицы вслед за Санкт-Петербургским городским судом начали снимать ограничения, которые вводились для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Санкт-Петербургский городской суд и районные суды города с 15 марта начнут работать по обновленному порядку. Так, ограничения на посещение мероприятий в суде для граждан, которые не относятся к числу участников судебных процессов, теперь отменяются. Наряду с этим возобновляется личный прием горожан сотрудниками судебного аппарата, в том числе для подачи и получения документов.

Однако допуск горожан в здание суда будет осуществляться только при наличии средств индивидуальной защиты. Кроме того, на входе будет производиться измерение температуры тела с помощью специального устройства. В случае, если у человека не будет СИЗ или у него наблюдаются какие-либо признаки респираторных заболеваний, в доступе ему будет отказано. Также во время пребывания в здании суда или на его территории петербуржцам следует соблюдать правила социальной дистанции, составляющей не менее 1,5 метра.

Послабления в ограничениях коснулись не только Петербурга, но и Ленобласти. Например, с 1 марта общепиту в «красных» зонах разрешили работать без ограничений по времени.