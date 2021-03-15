Клиника им. Алмазова вернется к плановому приему пациентов 30 марта

Санкт-Петербург, 15 марта. Последних пациентов, которых лечили от коронавирусной инфекции, выписывают из лечебно-реабилитационного комплекса НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Врачи больницы работали в инфекционном режиме почти 100 дней. В течение следующих 14 дней в стационаре проведут дезинфекцию и возобновят прием пациентов в плановом режиме с 30 марта. За время работы с зараженными коронавирусной инфекцией был вылечен 1241 пациент.

Клиника предоставила 250 коечных мест. Их занимали 20 жителей Ленинградской области и петербуржцы. Об этом рассказал директор лечебно-реабилитационного комплекса Центра им. Алмазова Аркадий Рубин. Также он отметил, что 316 человек находились в реанимационном отделении с тяжелым течением болезни, но их удалось спасти.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге сократилось число пациентов с коронавирусом почти вдвое. В прошлом месяце зафиксировали снижение случаев воспаления легких почти на 46%.