Участника смертельного ДТП на Наличной неоднократно штрафовали за нарушение ПДД

Санкт-Петербург, 15 марта. Водитель Range Rover, попавший в страшное ДТП на Наличной улице, имеет множество штрафов за нарушение ПДД, сообщил источник ФАН.

Василеостровский отдел судебных приставов возбуждал в отношении 31-летнего автомобилиста ряд исполнительных производств из-за несвоевременной уплаты штрафов, однако на данный момент у него нет долгов.

Несколько дней назад на Васильевском острове мужчина за рулем Range Rover столкнулся с машиной такси под управлением 26-летнего парня. От удара автомобили отбросило на две иномарки, стоявшие на светофоре. Таксист скончался на месте от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).