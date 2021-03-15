Таксист из Таджикистана полгода насиловал петербурженку в машине

Санкт-Петербург, 15 марта. Водитель популярного сервиса для заказа такси на протяжении шести месяцев насиловал 37-летнюю петербурженку. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Все это время пострадавшая боялась обратиться за помощью. Она рассказала, что в конце августа 2020 года она вызвала такси, чтобы доехать домой из аэропорта. По какой-то причине запрос был отклонен оператором. Тогда девушка вышла на улицу, где к ней подошел незнакомый мужчина и предложил ей услуги таксиста, которые она приняла.

Во время поездки они познакомились и обменялись номерами — петербурженка часто ездит на такси, а водитель, представившийся Мухаммадом, предложил звонить ему напрямую. После этого он стал регулярно приезжать к ее дому по утрам, чтобы подвезти до работы, несмотря на настойчивые отказы. Тогда «Мухаммад» силой заталкивал девушку в машину, отвозил в гаражи и насиловал в извращенной форме, угрожая расправой. Из-за страха пострадавшая не сразу решилась обратиться в полицию.

После подачи заявления правоохранители задержали 24-летнего уроженца Таджикистана по имени Ермахмад. Ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности. Он рассказал, что приехал в Россию в 2015 году, чтобы учиться и подрабатывать таксистом.

Согласно версии подозреваемого, между ним и заявительницей якобы завязались романтические отношения. По словам Ермахмада, девушка, вероятно, не хотела серьезных отношений, но «секс без обязательств ее устраивал». Всю переписку с пострадавшей он по неизвестной причине удалил. Следователи проводят проверку.

В Москве таксист изнасиловал 18-летнего парня, который уснул в машине. После этого он высадил его на обочине, оставив в салоне сумку с документами, деньгами и мобильным телефоном пострадавшего.