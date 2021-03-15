Петербургский домушник пробрался в квартиру и унес музыкальный инструмент

Санкт-Петербург, 15 марта. Неизвестный проник в квартиру жилого дома на улице Ольги Берггольц и украл ноутбук и музыкальный инструмент, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В полицию позвонил 21-летний юноша, который рассказал, что кто-то влез в его жилище через балкон и похитил имущество. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что преступник попал внутрь, вскрыв балконную дверь. Они изъяли фрагмент штапика со следами отжима и пальцев рук. Общий ущерб составил 41 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Подмосковье задержали домушника-верхолаза. Его подозревают в совершении серии квартирных краж, общий ущерб превысил миллион рублей, сообщало РИАМО.