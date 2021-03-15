Девочка-подросток выпала из окна пятиэтажки в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 марта. Медики госпитализировали 17-летнюю девочку в Красногвардейском районе города. Она выпала из окна квартиры, где громко играла музыка.

Инцидент с участием девочки произошел на Гранитной улице, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Вечером жилец одной из местных пятиэтажек услышал шум на балконе соседей и выглянул в окно. Рядом с домом на асфальте лежала неизвестная ему девочка.

После этого мужчина вызвал на место ЧП скорую и правоохранителей. Прибывшие медики забрали пострадавшую в больницу, а стражи порядка пошли в квартиру, из окна которой она выпала. В помещении находились пять человек, все они были доставлены в отделение для выяснения деталей случившегося.

В Подмосковье малолетний ребенок погиб в результате падения из окна многоэтажки, сообщал ФАН. Малыш находился под присмотром 15-летнего брата, страдающего интеллектуальным расстройством личности.