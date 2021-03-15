Попытка найти работу стоила пожилой петербурженке 75 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 15 марта. Пожилая женщина зарегистрировалась на популярном сайте для поиска работы и лишилась 75 тыс. рублей. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 70-летняя петербурженка, которая рассказала, что ввела свой номер телефона для регистрации на сайте с вакансиями. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ищет помощницу для ухода за пожилой матерью. Он попросил женщину доставить ей продукты и сказал, что переведет на карту денежные средства для их покупки.

Усыпив бдительность пенсионерки, злоумышленник велел ей отправиться к банкомату и выполнить банковские операции, в ходе которых обманным путем получил 75 тыс. рублей с ее счета. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Москве кибермошенник похитил у пожилой женщины более 368 тыс. рублей. Он позвонил ей, представился сотрудником банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет», сообщало РИАМО.