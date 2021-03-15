Петербургские полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в обмане пенсионеров

Санкт-Петербург, 15 марта. Стражи порядка поймали злоумышленников, которые выманивали у пожилых людей деньги на якобы помощь их родственникам.

Мошенников, придумавших подобную схему «заработка», оказалось двое. Мужчины уговаривали ничего не подозревающих пенсионеров выбрасывать им деньги в окно, чтобы потом якобы передать средства их близким.

При этом мошенники представлялись «правоохранителями». Они убеждали своих жертв, что их родственники виновны в смертельном ДТП, а после требовали с них деньги для закрытия вопроса. Средства аферисты получали бесконтактным путем: они подходили к домам пожилых людей и ждали, пока те сбросят им пакет с указанной суммой вниз.