Четверо пассажиров ограбили таксиста в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 марта. Незнакомцы, вызвавшие такси, отобрали у шофера два смартфона и 500 рублей. Общая сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Ограбление произошло рано утром на Московском шоссе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Потерпевший таксист прибыл по вызову, после чего к нему в машину сели четверо молодых людей. В какой-то момент один из них стал угрожать водителю предметом, напоминающим пистолет, и требовать у него деньги.

В итоге мужчина отдал злоумышленникам два смартфона и 500 рублей. Совершив ограбление, преступники высадились и убежали. На вид всем четверым 20 – 25 лет, трое из них азиатской внешности. На данный момент правоохранители ведут поиск злоумышленников.

Не так давно стражи порядка задержали в Северной столице мужчину, подозреваемого в краже смартфона, сообщал ФАН. Вором оказался 19-летний уроженец Новосибирской области.