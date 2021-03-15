Бизнесмена изрезали в парадной в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 15 марта. Мужчина с ножом напал на бизнесмена в парадной дома по Баскову переулку. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицию вызвала родственница пострадавшего. По предварительным данным, минувшим вечером между 37-летним предпринимателем и 48-летним безработным мужчиной произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый несколько раз ударил жертву ножом.

Истекающего кровью петербуржца увезли в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и живота и травматический шок. Оперативники задержали нападавшего и отобрали у него нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Волгограде задержали сумасшедшего мужчину в трико, который бросался на прохожих с заточенной стамеской. Одна женщина получила травмы, сообщал телеканал «360».