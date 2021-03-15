Тело мужчины с ранениями шеи нашли в петербургской коммунальной квартире

Санкт-Петербург, 15 марта. Полиция обнаружила труп мужчины в возрасте 40-45 лет в коммунальной квартире Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник ФАН в УМВД по Адмиралтейскому району.

Тело погибшего имело повреждения, на передней части его шеи обнаружили колото-резаное ранение. Труп был отправлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Ранее житель Подмосковья обнаружил в канализационном люке сгнившее тело мужчины. Экспертиза установила, что покойный скончался около трех месяцев назад. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти гражданина и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.