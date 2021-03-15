Петербурженка победила в британском конкурсе с необычным тортом

Санкт-Петербург, 15 марта. Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Холодцова изготовила 34-сантиметровый торт в виде персонажа Хищник. Жюри британского конкурса Cale International отдали россиянке победу.

Фигура популярного киногероя полностью съедобна, несмотря на скромный размер, уточнила Холодцова. В Великобритании высоко оценили мастерство петербурженки в проработке мелких деталей.

«Прозвучали претензии, что в этом торте нечего есть. Напоминаю, что это не торт, а выставочная работа! Но этого парня съесть можно, он полностью съедобный», — написала Холодцова в своих соцсетях.