Найденная в Выборгском районе граната оказалась муляжом

Санкт-Петербург, 14 марта. Прибывшие на место ЧП в одном из районов Северной столицы саперы установили, что подозрительный предмет, напоминающий гранату, оказался муляжом.

Сотрудники правоохранительных органов позже утилизируют боеприпас.

Подозрительный пакет был обнаружен рядом с домом 128 по проспекту Энгельса в Выборгском районе. Вызвали полицейских местные жители, позже на место прибыли саперы, как ранее сообщал ФАН. Каким образом пакет с муляжом гранаты оказался около подъезда жилого дома, предстоит выяснить стражам правопорядка.