Среди спасенных из пожара в Санкт-Петербурге оказалась неходячая женщина

Санкт-Петербург, 14 марта. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 15 кв. м в многоэтажке на Московском проспекте. Из здания вывели 70 человек, в числе которых была неходячая жительница.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 18:31, а в 19:56 огонь уже был ликвидирован. Из задымленных помещений удалось эвакуировать 70 человек, 15 из них — при помощи спецтехники. Также из квартиры на третьем этаже была выведена неходячая женщина.

Жилец квартиры, в которой произошло возгорание, был доставлен в больницу для осмотра. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее ФАН писал о пожаре в Калининградской области. На месте возгорания был найден труп пенсионера.