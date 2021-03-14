Застрявшие на год из-за COVID-19 полярники вернутся в Петербург

Санкт-Петербург, 14 марта. Петербургские полярники наконец-то вернутся домой из Антарктиды, где они провели целый год из-за ограничений на фоне коронавируса.

Дорога до Северной столицы займет у мужчин около трех месяцев. Полярникам предстоит пересечь значительную часть Антарктиды, затем совершить несколько пересадок по пути до родного города. Судно «Академик Федоров» вернет ученых в Россию.

Научные работы на советской станции «Мирный» проводили 12 петербургских полярников. Ее построили еще в 1956 году, открытие состоялось 13 февраля того же года. Геофизики наблюдают на них за пингвинами и изучают особенности Антарктиды.

Огромный айсберг практически равный всей территории Петербурга откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде. Площадь этого куска льда составила порядка1270 квадратных километров. Гигантские трещины на леднике появились еще десять лет назад.