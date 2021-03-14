Отравившуюся девушку-подростка экстренно госпитализировали с вокзала в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 марта. Врачи продолжают оказывать помощь 17-летней девушке. Она прилетела из Сочи в Северную столицу, позднее с автовокзала ее срочно отвезли в больницу, сообщил источник ФАН.

Медики диагностировали ей острое отравление неизвестным веществом. Сейчас несовершеннолетняя находится в реанимации. Незадолго до госпитализации она разговаривала с матерью. Как подчеркнули позже родители, у них не было подозрений, что их дочь могла употреблять какие-то запрещенные вещества. До этого она ездила к подруге в Москву, и проблем не было.

Проверка показала, что ни на каких учетах подросток не состоит. Остается пока загадкой, что делала девушка на вокзале в районе Обводного канала.

Недосмотр взрослых привел к острому отравлению маленького ребенка в Петербурге. Малыш принял снотворное и крепко уснул. Его экстренно госпитализировали, сообщал ФАН.