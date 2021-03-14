Петербург возглавил рейтинг качества школьного образования

Санкт-Петербург, 14 марта. Рейтинг качества школьного образования опубликовали сотрудники Роспотребнадзора. Лидером стал Санкт-Петербург, на второй строчке оказалась Москва.

Северная столица вышла на первое место по критерию «Управление системой школьного образования». После Москвы в топе оказались Ленинградская, Калининградская и Ярославская области. В конце рейтинга оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия, рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты при составлении рейтинга использовали результаты процедур оценки качества образования за 2019 год. Показатели 2020 года не стали учитывать, так как большинство образовательных учреждений находились на удаленке из-за коронавируса. Эксперты проведут оценку слабых сторон системы образования и составят список рекомендаций для администрации школ.