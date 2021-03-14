Очевидцы обнаружили гранату возле дома в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 марта. Сотрудники полиции и других экстренных служб стянуты к дому 128 по проспекту Энгельса, где был найден подозрительный пакет.

Возле четвертого подъезда была обнаружена граната Ф-1. На место пришлось также вызвать группу разминирования, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе проверки будет установлено, как граната оказалась во дворе жилого дома. Ответственных за это лиц привлекут к ответственности.

Житель Петербурга пострадал от незаконных действий своего брата. Родственник при виде пострадавшего вложил ему в руку гранату без чеки и сбежал. По предварительным данным, причиной такого поступка мог стать конфликт из-за наследства. Эксперты позже установили, что граната не представляла угрозу.