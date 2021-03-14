Волонтеры спасли удравшего бурундука и вернули его растерянной петербурженке

Санкт-Петербург, 14 марта. Специалисты службы спасения животных «Кошкиспас» вернули петербурженке домашнего любимца. Ее бурундук забился в щель на лестничной клетке и не смог выбраться самостоятельно.

Жительница Северной столицы рассказала, что решила выгулять своего питомца. Однако тот заботы не оценил. Грызун испугался и забился в щель. Выбраться оттуда самостоятельно он уже не смог. Ему на помощь пришли специалисты «Кошкиспаса». Эта заявка оказалась для них одной из самых необычных.

«На маленькое животное нужна и маленькая удавочка. Как всегда в новых случаях, верный поставщик ИЗГИП пришел на помощь. Удавочку соорудили из стрелы, телефонного кабеля, проволоки и изоленты», — рассказали сотрудники «Кошкиспаса», отметив, что сейчас бурундук находится у своей хозяйки.

Еще один счастливый случай спасения животного произошел в Новороссийске. Там спасатели освободили застрявшую в ливневке собаку. Вся «операция» заняла около четырех часов. Чтобы достать животное, сотрудникам МЧС потребовались слесарные инструменты.