В Петербурге более 20 тысяч человек обследовали на COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург, 14 марта. Тестирование на коронавирус в Петербурге за последние 24 часа прошел 20 691 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

По последним данным, в Северной столице насчитывается 380 585 случаев COVID-19, из которых 937 выявили в минувшие сутки. Справиться с инфекцией смогли 329 268 человек, 11 656 скончались. Число больных в настоящий момент составляет 39 661.

Продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне в Смольном сообщили, что за все время ее проведения в городе не было зафиксировано тяжелых реакций на прививку. Ранее сообщалось, что антитела к SARS-CoV-2 есть уже у 50% жителей Северной столицы.