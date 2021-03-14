Избитую сиделкой блокадницу снова госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 марта. Женщине, которую до реанимации избила сиделка, стало плохо поздно ночью, ее повторно госпитализировали. Сейчас она находится под присмотром медиков и волонтеров.

Врачи, прибывшие по вызову, сообщили, что не смогут оказать необходимую помощь на дому и блокадницу нужно везти в больницу. Ее доставили в сердечную реанимацию. По словам медиков, после сильных побоев 98-летнюю женщину нельзя было выписывать через неделю.

Сейчас пострадавшая находится в больнице под присмотром врачей. Лекарство и продукты дополнительно доставляют волонтеры.

Добавим, благотворительная организация «Добродомик» объявила о сборе средств для 98-летней блокадницы. Избившую пенсионерку сиделку отправили под стражу до мая. Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль, сообщил ФАН.