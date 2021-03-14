Силовики Петербурга задержали грабителей, напавших на горожанина с битой

Санкт-Петербург, 14 марта. Житель Северной столицы стал жертвой разбойного нападения в подъезде дома. Через несколько дней стражи порядка задержали предполагаемых злоумышленников.

По данным с камеры наблюдения и версии правоохранителей, двое мужчин в масках ночью ждали потерпевшего. Они избили его ногами и битой, а затем столкнули с лестницы.

Добычей подозреваемых стал дорогой смартфон. С помощью похищенного телефона они сняли со счета пострадавшего 125 тысяч рублей, сообщал ФАН. По факту преступления возбуждено уголовное дело, задержанные отвечают на вопросы дознавателей.