Туристический поезд по Серебряному ожерелью России могут запустить из Петербурга

Санкт-Петербург, 14 марта. Член правления туроператоров Петербурга Марина Любимова прокомментировала возможность запуска туристического поезда по достопримечательностям Ленобласти.

Запуск такого поезда будет более логичным, если его маршрут будет проходить через все знаковые места Ленинградской области. Такое мнение выразила член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Марина Любимова.

Туристические поезда по историческим местам Ленобласти пользовались особой популярностью еще во времена СССР, добавила она. Главная проблема подобного маршрута заключается в способе передвижения составов и месте их расположения по прибытию в Петербург.

«Интерес людей будет зависеть от цены и предлагаемой программы. Куда более интересно будет запустить подобный поезд не в Петербург, а по части Серебряного ожерелья России, тем более, что у нас есть прекрасное сообщение с основными регионами центральной России», — цитируют ее «Невские новости».

Недавно стало известно о намерениях РЖД запустить так называемый маршрут выходного дня, который будет следовать из Москвы через Великий Новгород до Углича и обратно в Москву. Путешественники будут находиться в вагонах как в отеле. Туристический поезд проведет в пути около двух суток. За это время пассажиры смогут посетить достопримечательности Русского Севера.

Известный российский блогер и путешественник Вячеслав Лобач определил топ-3 мест для отдыха в Ленинградской области и ее окрестностях. Блогер отметил, что инфраструктура Ленобласти позволяет быстро перемещаться между локациями.