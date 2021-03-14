Атлантический воздух принесет в Петербург тепло и дожди в воскресенье

Санкт-Петербург, 14 марта. Атлантический воздух принесет в Петербург теплую погоду в воскресенье, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Теплая и сырая погода будет сохраняться в Северной столице 14 марта. Город заполнит теплый и влажный атлантический воздух, а атмосферное давление упадет до показателей 745 мм рт. ст. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Средняя температура воздуха в городе составит +3...+5 градусов. В Ленобласти столбик термометра покажет от +1 до +6 градусов. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду», — написал он у себя в Facebook.

Холодной и снежной погоде, наблюдающейся в Петербурге, осталось недолго, заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Погодные условия в ближайшие дни будут не особо благоприятными. По прогнозам специалиста, в городе ожидается облачность, сопровождающаяся осадками в виде небольшого снега и дождя. При этом температурный фон в Петербурге будет держаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.