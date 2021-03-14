Водитель такси погиб в массовом ДТП в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 марта. Несколько иномарок столкнулись на улице Наличной в Василеостровском районе Петербурга. Смертельные травмы получил водитель одной из машин.

Авария произошла в 21:34 субботы. Предварительно установлено, что водитель Range Rover столкнулся с Volkswagen, принадлежащем сервису такси. Затем последний произвел столкновение с еще двумя автомобилями марки Hyundai, один из которых тоже работает в такси, уточнили ФАН в пресс-службе в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Травмы различной степени тяжести получили водитель Range Rover и пассажир такси Hyundai. Таксист, находящийся в Volkswagen, скончался до приезда врачей скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и медики. В настоящее время проводится проверка по факту смертельного ДТП.

ДТП с летальным исходом ранее произошло в Новосибирской области. Водитель ВАЗ-2107 скончался на месте после столкновения со снегоуборочным грузовиком.