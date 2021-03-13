Малых пестрых дятлов на юге Петербурга пересчитают

Санкт-Петербург, 13 марта. Мониторинг численности малых пестрых дятлов проведут в Полежаевском парке Петербурга в весенне-летний период, соответствующее решение приняли в городской администрации.

О нем стало известно из ответа вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко горожанину Роману Орлову. Ранее мужчина рассказал о своей встрече с птицей и попросил включить ее в базу наблюдений. Просьба была услышана.

Мониторинг позволит подтвердить обитание вида и, при обнаружении, определить статус его пребывания, говорится в документе, опубликованном 13 марта.

Базу встреч с птицами, животными, растениями и грибами, занесенными в Красную книгу или рекомендованными к занесению в нее, ведет городской комитет по природопользованию. Случай, о котором рассказал Орлов, также будет учтен.

В группе «За сохранение Полежаевского парка» в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что уже найдены сообщения о еще ряде встреч с краснокнижной птицей в Полежаевском, Южно-Приморском парках и на улице Доблести.

Петербургскому фотографу Антону Кубышкину в феврале удалось запечатлеть большого пестрого дятла из Юнтоловского заказника. Птица показала в объектив язык, мужчина выложил фото в Сеть и восхитил других пользователей.