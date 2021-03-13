Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в Петербурге меньше чем за сутки

Санкт-Петербург, 13 марта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что исчезнувшего ранее юного жителя города нашли живым и невредимым.

Поиски потерявшегося 11-летнего ребенка велись в Калининском районе. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении, а спустя несколько часов родители забили тревогу и обратились в полицию.

Менее чем за сутки школьник нашелся. Выйти на его след пытались как правоохранители, так и добровольцы. Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой намерены установить, что послужило причиной ухода подростка из дома.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга заявила в полицию о пропаже своего 17-летнего сына.