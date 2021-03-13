Скончался экс-глава театра «На Литейном» Александр Гетман

Санкт-Петербург, 13 марта. Актер, режиссер и сценарист Александр Гетман, возглавлявший театр «На Литейном» в Северной столице, скончался 12 марта.

Такое сообщение появилось в группе театра в социальной сети «ВКонтакте» в эту субботу. Александр Гетман возглавлял его 15 лет. Свою карьеру он начал с Рижского театра русской драмы. К тому же Гетман известен как один из создателей театрального фестиваля «Пять вечеров» имени драматурга и сценариста Александра Володина. Он проходит в Петербурге с 2004 года.

Актриса и режиссер Алла Ягизарова скончался в начале марта. В последнее время она сильно болела. Ягизаровой не стало в стенах одного из медучреждений. В качестве причины смерти знаменитости медики назвали сердечно-сосудистую недостаточность.