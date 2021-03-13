Пьяный полицейский в Петербурге поспорил с приятелем и выстрелил ему в голову

Санкт-Петербург, 13 марта. Страж порядка оказался в эпицентре конфликта со стрельбой. По данным источника ФАН, перед этим силовик распивал спиртное.

Полицейский встретился со своим приятелем во Фрунзенском районе. Мужчины выпили и завязался спор, который затем принял агрессивный подтекст. Однако пока никто из участников не смог объяснить, почему произошла стрельба.

После происшествия обоих доставили в НИИ Джанелидзе. У полицейского диагностированы травмы головы. Оппонент стража порядка получил ранения головы из травматического пистолета, сообщал ФАН.