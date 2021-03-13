Власти Петербурга анонсировали ремонт восьми спортплощадок в Кронштадте

Санкт-Петербург, 13 марта. Жителям Кронштадта пообещали отремонтировать восемь спортивных площадок до конца этого года.

Здоровый образ жизни является залогом долголетия. Именно поэтому у людей всех возрастов должна быть возможность заниматься спортом на свежем воздухе в непосредственной близости от дома. Такое заявление сделали власти Северной столицы.

«Было принято решение, согласно которому все детские и спортплощадки в Петербурге проектировались и строились по принципу зонирования. Кроме того, необходимо создавать условия для маломобильных граждан», — сказано в сообщении.

До конца 2021 года в Кронштадте отремонтируют восемь спортивных площадок. Сейчас в городе открыто 25 многофункциональных круглогодичных зон для занятий спортом во дворах. На них работают пять инструкторов.

Не так давно власти Петербурга внесли изменения в Правила землепользования и застройки. Эти поправки затронут создание рекреационной санзоны и новых соцобъектов в городе.