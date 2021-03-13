Смольный отчитался об отсутствии тяжелых реакций на вакцину от COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. Процесс массовой вакцинации от коронавируса продолжается на территории Северной столицы. За все время проведения процедуры в городе не было выявлено тяжелых реакций на прививку.

Иммунизация населения является единственным способом защитить себя и окружающих от тяжелого течения COVID-19. Об этом напомнили в межведомственном совете по борьбе с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге. Также жителям города на Неве сообщили, что препарат эффективен от мутаций заболевания.

«После введения более 485 500 доз вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций и осложнений», — сказано в отчете органа.

Формирование коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге требует того, чтобы вакцинацию от коронавируса в городе прошли 1,2 млн человек. Достигнуть показателя планируется к 1 августа этого года, сказал вице-губернатор Олег Эргашев.