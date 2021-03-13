Слабоумие и отвага: Грудинин плюнул в лицо жителям и новому главе Ленинского округа

Санкт-Петербург, 13 марта. Позавчера, 11 марта, Алексей Спасский представил Совету депутатов Ленинского городского округа своего первого заместителя Дмитрия Абаренова. А на следующий же день экс-кандидат в президенты Павел Грудинин учинил громкую провокацию в Поселке совхоза имени Ленина. Рано утром он приказал завалить снегом и льдом площадь перед поселковым Дворцом культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил кандидатуру Дмитрия Абаренова для участия в конкурсе на должность руководителя Ленинского городского округа. Скандально известный своими выходками коммерсант, в свою очередь, решил тут же показать вновь назначенному чиновнику, кто, по его мнению, является «истинным хозяином» отдельно взятого поселка.

«Красный барин» демонстративно засыпал снегом площадь перед ДК, которую за день до этого по просьбе муниципалитета и коллектива учреждения расчистил главный акционер ЗАО «Совхоз имени Ленина» — компания «РОТА-АГРО». Куда же стоит пойти муниципальной власти, Грудинин попросил «передать» одного из своих рабочих.

Ни жителей, ни районные власти Грудинин, впрочем, напугать не смог.

«Ответственность по содержанию территории у ДК несет ЗАО «Совхоз имени Ленина». Но вместо должного содержания сотрудники предприятия по меркантильному приказу намеренно заваливают ее снегом, — рассказал руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков. — Одно могу сказать точно: развлекательную программу мы проведем в любом случае!»

Напомним, что войну муниципальной власти Грудинин объявил уже давно. В мае прошлого года в ходе муниципальной реформы «коммерсант-коммунист» потерял подконтрольного себе руководителя местной администрации, которая позже была уличена растрате бюджета на рекордную сумму. Это лишило олигарха возможности использовать средства поселка, а также аффилированных с ним компаний в собственных целях.

Пытаясь вновь «присосаться» к бюджетным (а значит, народным) деньгам, Павел Грудинин теперь из недели в неделю чинит препятствия всем подряд, будь то Центр культуры, Центр спорта или даже поселковая почта. Не исключено, что истинная цель провокации, учиненной им перед Масленицей, кроется в желании принудить нового главу, пусть и в ранге и. о., плясать под его «барскую» дудку.