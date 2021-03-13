Полицейский расстрелял оппонента в ходе конфликта в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента с участием стража порядка. В больнице оказался сам полицейский и его оппонент, сообщил источник ФАН в медицинских кругах.

По предварительным данным, ночью произошел конфликт между полицейским-водителем в службе войск Нацгвардии и другим мужчиной. В ходе разборки страж порядка вытащил травматический пистолет «Гроза» и начал стрелять в собеседника.

Прибывшие на место врачи отвезли обоих мужчин в НИИ Джанелидзе. Полицейскому диагностировали травмы головы. У его оппонента зафиксированы пулевые ранения головы. Установлено, что у полицейского есть разрешение на ношение оружия.