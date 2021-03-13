Суд арестовал гендиректора «Эконевы» по делу о хищениях при уборке снега

Санкт-Петербург, 13 марта. Полиция расследует возможное мошенничество с уборкой улиц во Фрунзенском районе. Фигурантом уголовного дела стал гендиректор «Эконевы» Юрий Чернокозинский. Его арестовали.

Василеостровский районный суд вынес решение арестовать генерального директора «Эконевы» Юрия Чернокозинского. Его обвиняют в коррупции. Он останется под стражей до 30 апреля.

По данным следствия, Чернокозинский причастен к растрате 9,5 млн рублей, выделенных из бюджета в январе 2020 года на уборку снега во Фрунзенском районе.

Экс-глава Министерства внутренних дел Российской Федерации призвал жестоко наказывать за коррупцию, сообщал ранее портал Deita.ru. Он считает, что в борьбе со взяточничеством поможет введение смертной казни. Бывший чиновник заявил, что борьбу следует начать не с «первого этажа», к которому он причислил стражей порядка, и работников образования, а с крупных взяточников.