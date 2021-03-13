«Газпром» и «Яндекс» начнут сотрудничество в рамках «Энергохаба Петербург»

Санкт-Петербург, 13 марта. Представители компаний «Газпром нефть», «Яндекс» и Центра «Арктические инициативы» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Энерготехнохаб Петербург».

«Газпром нефть» и «Яндекс» намерены интегрировать набор виртуальных B2B-сервисов в технологическую платформу, выпущенную специально для резидентов «Энерготехнохаба Петербург». С помощью сервисов компании пользователи получат бесплатный доступ к базам облачной инфраструктуры, машинного обучения и автоматизированного управления, говорится в сообщении «Газпром нефти».

Кроме того, резиденты «Энерготехнохаба Петербург» смогут получить гранты на использование платформы Yandex.Cloud для разработки и запуска проектов. Разработчики платформы помогут им в этом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Центр «Арктические инициативы» в рамках соглашения предоставит участникам доступ к системе испытательных полигонов с возможностью тестирования новых технологий и прототипов оборудования для энергетических компаний. Организация также будет помогать в продвижении стартапов, причем, не только на российских, но и на международных рынках.

Правительство Санкт-Петербурга и «Газпром нефть» займутся разработкой программ, предусматривающих дополнительные льготы для бизнеса. В рамках сотрудничества также будет принято решение о субсидировании затрат на привлечение научных сотрудников и инженеров из других регионов.

«Яндекс» ранее анонсировал запуск платежного сервиса Yandex Pay. С его помощью можно будет оплачивать покупки банковской картой, но без ввода данных.