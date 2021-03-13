Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 у петербуржцев

Санкт-Петербург, 13 марта. Прогноз формирования коллективного иммунитета к коронавирусу изменился в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Смольного.

Обеспечение защиты горожан от COVID-19 требует иммунизации порядка 1,2 млн жителей Северной столицы. Специалисты рассчитывали добиться таких показателей к 1 июля, но в последние недели активность петербуржцев в прививочной кампании снизилась, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Коллективный иммунитет должен сформироваться к 1 августа. Чиновник уверен, что 5,5 месяца хватит для вакцинации 1,2 млн человек. Жителям Петербурга также напомнили о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и помнить о правилах личной гигиены.

Накануне оперативный штаб РФ по борьбе с COVID-19 сообщил о 9794 выявленных случаях коронавируса во всех регионах страны. Актуальные сведения о распространении инфекции в России и в мире можно увидеть на официальном портале стопкоронавирус.рф.