Туберкулезная больница горит на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 12 марта. Расположенная в Выборгском районе Городская туберкулезная больница №2 горит на площади 20 квадратных метров, информирует городской главк МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу проспект Тореза, 93 поступило в 20:51 вторника. Загорелось помещение площадью 30 квадратных метров. Огнем было охвачено 20 квадратных метров.

Первые пожарно-спасательные расчеты прибыли к месту происшествия через пять минут. В 21:04 было ликвидировано открытое горение.

Всего с этажа, где произошел пожар, были эвакуированы 25 человек. Всего к тушению привлекалось 57 человек личного состава и 14 техники.

Ранее стало известно, что девять человек спасли из горящей коммуналки в центре Петербурга. Огонь охватил 20 квадратных метров, информировало Федеральное агентство новостей.