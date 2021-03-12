Роспотребнадзор рассказал о плато по коронавирусу в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 марта. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге вышла на плато с января 2021 года.

Уже 2,5 месяца Петербург находится на плато по коронавирусу. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Да, мы стоим на плато на протяжении 2,5 месяцев с лишним. Начиная с января, когда у нас снижение уровня заболеваемости пошло», — сказала Бешкетова.

Ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, не позволили распространиться другим вирусам. В Северной столице кишечными инфекциями стали болеть на 60% меньше, ветряной оспой — на 40% и коклюшем — на 40% меньше. Однако всего 7% петербуржцев переболели COVID-19, а воспользовались вакциной еще меньше.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 378 705 случаев заражения COVID-19, это около семи процентов от совокупного населения. И этого не достаточно для формирования коллективного иммунитета», — отметила эксперт.

Темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Северной столице снижаются медленнее по сравнению с показателями прошлой недели. Ранее петербургские власти отчитались о ситуации с COVID-19 в городе. Данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса свидетельствуют об общем уменьшении количества активных больных.