Юные инспекторы движения из Петербурга поделились опытом со сверстниками

Санкт-Петербург, 12 марта. В честь 48-летия Движения юных инспекторов (ЮИД) в Петербурге состоялась детская конференция, участие в которой приняли ребята из Северной столицы, Белгорода и Вологды, сообщили ФАН в пресс-службы регионального управления ГИБДД РФ.

Восьмая по счету конференция «Движение ЮИД за безопасность на дорогах» в этом году прошла в онлайн-формате и объединила ЮИДовцев из трех городов. Школьники представили своим сверстникам доклады о работе и развитии движения, о средствах индивидуальной мобильности и качествах световозвращающих элементов.

Юных инспекторов движения приветствовали глава пресс-службы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Ольга Егорова и начальник отдела воспитательной работы и допобразования городского комитета по образованию Елена Спасская.