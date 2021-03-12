Дворцовый мост Петербурга сменит подсветку ко Дню святого Патрика

Санкт-Петербург, 12 марта. Дворцовый мост Северной столицы изменит свой облик в День святого Патрика. Об этом рассказали специалисты СПб ГБУ «Ленсвет».

Согласно сообщению пресс-службы организации, специальную изумрудную подсветку включили в 19:05 по московскому времени. Мероприятия в честь ирландского праздника проходят на территории Петербурга каждый год.

Праздничная подсветка на Дворцовом мосте будет работать в период с 12 по 24 марта, уточнили в пресс-службе. Как рассказали сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет», конструкция подсвечивается зеленым светом.

Тем временем стало известно, что сфинксы с Египетского моста на Фонтанке пострадали от рук вандалов. Хулиганы нарисовали на скульптурах «черные слезы». Об этом очевидцы ранее писали в социальных сетях.