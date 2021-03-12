Китайские глицинии зацвели в Ботаническом саду Петербурга

Санкт-Петербург, 12 марта. Одно из красивейших декоративных растений Азии, китайская глициния, начало свое цветение в Ботаническом саду Северной столицы. Оно будет продолжаться всего неделю.

Пресс-служба Ботанического сада БИН РАН в Санкт-Петербурге рассказала о начале цветения одного из самых красивых растений семейства бобовые — китайских глициний. Эти древовидные растения встречаются на российском юге, а в Петербурге их можно увидеть лишь в Ботаническом саду. Впервые жители Северной столицы смогут увидеть сразу два экземпляра.

«В этом году мы впервые можем показать сразу два экземпляра. Один находится у входа на субтропический маршрут, но достаточно далеко, и разглядеть его сложно, а еще один старый экземпляр, перенесенный из других оранжерей — на расстоянии вытянутой руки, и можно даже ощутить аромат», — рассказали представители Ботанического сада.

Цветение проходит недолго. В среднем оно продолжается всего неделю.

Китайская глициния отличается своими длинными соцветиями лилового или белого оттенков, будто сошедших с экранов фантастических фильмов. Ежегодно тысячи туристов приезжают в Китай и Японию, чтобы насладиться цветением этих прекрасных декоративных растений.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга выстроились в огромную очередь, желая посмотреть на выставку тюльпанов в Ботаническом саду. В пресс-службе заявили, что такие очереди формируются ежегодно.